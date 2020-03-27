Массажное кресло, два кабинета платьев и копии брендов: как выглядит гримерная Елены Малышевой

Лидия Мартынова

Телеведущая показала закулисье шоу «Жить здорово!». Оказалось, у звезды собственный просторный кабинет, в котором едва помещаются все ее сценические костюмы. Малышева даже вынуждена размещать свои платья сразу на двух этажах.

Много лет Елена Малышева вела программу «Здоровье» в медицинском халате, однако с запуском нового шоу ей пришлось кардинально изменить телеимидж. Строгую униформу заменили пышные юбки и платья ярких цветов, которые отвечали позитивной тематике проекта. «Программа «Жить здорово!» начиналась со стиля «нью лук». Тогда это было важно, но такие наряды не имеют отношения к жизни, потому что это юбки с подъюбниками, их можно надеть только один раз», — делилась Елена Васильевна.

За десять лет существования развлекательно-просветительской передачи у звезды накопилась целая коллекция нарядов для эфира. «Два больших кабинета в два этажа заняты моими платьями, — говорила она в YouTube-шоу «А поговорить?». — Одно платье я могу надеть примерно три-пять раз за сезон. Раньше мы шили платья, но уже второй год как прекратили, и все, что ношу сейчас, куплено мной».





Малышева не задумывается о стоимости нарядов, порой выкладывая за них весьма крупные суммы. Главное для нее, чтобы «лук» на экране выглядел забавно или оригинально. Так, например, в одном из выпусков она появилась в платье с принтом, изображающим... лица ведущих шоу. Не обходится и без люксовой одежды, правда, чаще всего она не является оригиналом.

«Я всем говорю, что это от Valentino, но это сшили мы. Это копия редкой коллекции модного дома. Здорово выглядит, но это наш секрет, который мы скрываем. Еще есть копия Gucci. Я привезла ткань, из которой сшили платье по их фасону», — откровенничала телеведущая.

Помимо внушительной гардеробной, у Малышевой есть уютный диван, а также массажное кресло. Есть и второй кабинет, стены которого также увешаны редкими архивными фото, семейными кадрами, а также наградами. «Мы с Германом Шаевичем в одной группе учились. Он был таким красавцем, не могу просто словами описать», — говорила она.

59-летняя Елена Васильевна отметила, что в «Жить здорово!» придирчиво относятся даже к тому как выглядит массовка. За кулисами шоу есть большая гардеробная, в которой представлены яркие наряды. «Все гости, которые к нам приходят, проверяются и переодеваются. Если они хорошо одеты, они выходят в своем, — рассказывала звезда. — Мы предлагаем переодеться, потому что зачастую люди так плохо одеты, что выпускать их своей одежде, значит, унизить их. Потому что мы все будем роскошно одеты, а они плохо».

Фото: Legion-Media, кадр из YouTube-шоу «А поговорить?»