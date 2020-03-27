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Массовую гей-оргию разогнали в Испании из-за карантина

Массовую гей-оргию разогнали в Испании из-за карантина

В Барселоне задержаны участники гей-оргии, планировавшие заняться групповым сексом во время карантина, сообщает Olive Press.

Сотрудники полиции выяснили, что в одной из барселонских квартир должна была пройти оргия с участием нескольких десятков человек.

Позвонивших в дверь полицейских приняли за участников оргии, поскольку стражи правопорядка были в гражданской одежде. В результате их пустили в квартиру, где около 30 мужчин собирались заняться групповым сексом.

При этом многие участники оргии принимали запрещенные вещества на глазах у полицейских. Однако правоохранители сорвали мероприятие, арестовав 8 человек, которых обвинили в хранении и распространении наркотиков.

Как отмечается, одного из участников гей-оргии протестировали на коронавирус после того, как заметили у него кашель. В результате мужчина оказался здоров.

Как писал ранее NEWSTES, Ольга Бузова потеряла огромные деньги из-за выступления в гей-клубе.

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По материалам: uposters.ru

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