Мексиканец отправил чихуахуа в магазин за чипсами, чтобы не нарушать карантин





Антонио написал записку и приготовил деньги для продавца, прикрепил их к ошейнику и выпустил пёсика на улицу. Умный чихуахуа отправился в нужное место, где все-таки купил пачку кукурузных чипсов известного производителя.

В записке гурман попросил продавца определенный вкус чипсов, а заодно предупредил, что собака может укусить, если с ней обращаться грубо, пишет Bored Panda.

Лакомство было в сохранности принесено верным пёсиком домой.

В общем, исполнительный питомец поручение выполнил и не дал хозяину нарушить карантин. Вот что значит – друг человека!

К слову, чихуахуа – порода, которая быстро и легко поддается дрессуре. Разве не замено на примере этого паренька-гурмана и его пёсика?