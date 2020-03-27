Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине

Ангела МеркельФото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится на домашнем карантине, пожаловалась на недостаток живого общения. Об этом она сказала в ходе переговоров лидеров Евросоюза в формате видеоконференции, передает ТАСС.

По словам Меркель, ей не хватает личных встреч со своими коллегами. «Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов», — поделилась она.

При этом политик отметила, что, несмотря на домашний режим работы, у нее довольно много дел: видеоконференции или телефонные включения.

Меркель ушла на карантин в воскресенье, 22 марта, после того как у врача, которого она посещала, обнаружили вирус. Об этом стало известно в тот же день. Политик перешла на удаленную работу. На данный момент известно, что оба теста Меркель на коронавирус оказались отрицательными.