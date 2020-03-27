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Минздрав подготовил правила финансирования программ модернизации первичной медпомощи в регионах

Минздрав подготовил правила финансирования программ модернизации первичной медпомощи в регионах

Минздрав России подготовил Правила предоставления и распределения субсидий субъектам на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К первичному звену здравоохранения относятся, в частности, детские и взрослые поликлиники, фельшерско-акушерские пункты.

Документ устанавливает, что субсидии предоставляются на софинансирование строительства зданий, проведение их капремонта или реконструкции, приобретение медоборудования и так далее.

Чтобы получить эти средства, регион должен, в частности, предоставить ежегодный график ликвидации дефицита территориальной программы госгарантий. Это нужно в том случае, если документ утверждался с дефицитом финансового обеспечения.

Согласно проекту, Минздрав оценивает эффективность использования предоставленных регионам денег. Для этого министерство сравнивает установленные соглашением плановые значения и фактически достигнутые по ряду показателей. Например, это количество единиц приобретённого медоборудования, которым оснащены медорганизации.

Устанавливаются случаи, при которых регионам запрещается использовать субсидии. В частности,  эти деньги нельзя потратить на проведение капремонта здания медицинской организации с показателем физического износа до 40 процентов и более 80 процентов.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству, Минздраву и другим ведомствам помогать регионам в модернизации первичного звена. По его словам, оно является фундаментом всей системы здравоохранения, в связи с чем крайне важно выходить на согласованные решения.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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