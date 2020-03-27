Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России опубликовал новый список препаратов и рекомендаций для профилактики и лечения новой инфекции Covid-19.
Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, также отмечены умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. Указанные средства могут применяться при лечении пациентов с COVID-19, отметили в ведомстве.
Пока невозможно сделать однозначный вывод об эффективности лекарств. Поэтому их допустимо применять по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для человека превысит риск, отмечено в рекомендациях.
Как сообщало ИА Newstes , в различных СМИ уже неоднократно появлялись данные об эффекктивности комбинации противомалярийного препарата «Плаквенил» («Гидроксихлорохин») , а также сочетаний «гидроксихлорохин + азитромицин» (полусинтетический антибиотик подкласса азалидов). Накануне компания-разработчик российской нейросети Gero объявила, что среди уже существующих медицинских препаратов есть минимум 10, которые теоретически могут подавлять размножение коронавируса SARS-CoV-2 (Covid-19) в организме человека.