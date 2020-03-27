Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19

Алексей Вольцев

Минздрав России опубликовал новый список препаратов и рекомендаций для профилактики и лечения новой инфекции Covid-19.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации, — говорится в сообщении. — К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов».

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, также отмечены умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. Указанные средства могут применяться при лечении пациентов с COVID-19, отметили в ведомстве.

Пока невозможно сделать однозначный вывод об эффективности лекарств. Поэтому их допустимо применять по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для человека превысит риск, отмечено в рекомендациях.

Как сообщало ИА Newstes , в различных СМИ уже неоднократно появлялись данные об эффекктивности комбинации противомалярийного препарата «Плаквенил» («Гидроксихлорохин») , а также сочетаний «гидроксихлорохин + азитромицин» (полусинтетический антибиотик подкласса азалидов). Накануне компания-разработчик российской нейросети Gero объявила, что среди уже существующих медицинских препаратов есть минимум 10, которые теоретически могут подавлять размножение коронавируса SARS-CoV-2 (Covid-19) в организме человека.