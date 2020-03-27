Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мировая экономика погрузилась в рецессию

Мировая экономика погрузилась в рецессиюКристалина ГеоргиеваФото: Erik S. Lesser / EPA-EFE

На фоне пандемии коронавируса мировая экономика погрузилась в рецессию. Об этом во время брифинга сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Трансляция велась в Twitter.

По словам Георгиевой, нынешний спад окажется не меньшим, чем во время глобального экономического кризиса 2009-го. Восстановление мировой экономики в 2021 году возможно только при условии, что распространение Covid-19 удастся сдержать, добавила глава МВФ.

Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии. ВВП страны, как ожидается, снизится на 0,8-3 процента, а объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплат сотрудникам только ухудшит ситуацию в экономике.

Ранее в марте экономисты объявили о начале глобального экономического кризиса. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 кг, набранные во время беременности
Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 кг, набранные во время
Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом
Оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской элитой
Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
В России разработали прототипы вакцин от коронавируса
Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Мировая экономика погрузилась в рецессию
Мировая экономика погрузилась в рецессию
Количество бесплатных предложений на сайте ДоступВсем.рф увеличилось в два раза
Количество бесплатных предложений на сайте ДоступВсем.рф увеличилось
Власти займутся энергодефицита Адыгеи и развития ее горного курорта
Власти займутся энергодефицита Адыгеи и развития ее горного курорта
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
В Rammstein опровергли сообщения о заражении Линдеманна коронавирусом
Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

МВФ предупредил о глобальной рецессии
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Мировая экономика затормозится
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие