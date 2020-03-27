Мировая экономика погрузилась в рецессию

Вадим Карасев

Кристалина ГеоргиеваФото: Erik S. Lesser / EPA-EFE

На фоне пандемии коронавируса мировая экономика погрузилась в рецессию. Об этом во время брифинга сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Трансляция велась в Twitter.

По словам Георгиевой, нынешний спад окажется не меньшим, чем во время глобального экономического кризиса 2009-го. Восстановление мировой экономики в 2021 году возможно только при условии, что распространение Covid-19 удастся сдержать, добавила глава МВФ.

Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии. ВВП страны, как ожидается, снизится на 0,8-3 процента, а объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплат сотрудникам только ухудшит ситуацию в экономике.

Ранее в марте экономисты объявили о начале глобального экономического кризиса. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента.