Мишутин закрыл пансионаты, санатории, лагеря до лета из-за коронавируса

Приостановить работу объектов массового отдыха в России, включая горнолыжные трассы, в период с 28 марта по 1 июня поручил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Отдыхающих перестанут принимать пансионаты, санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные в российских курортах любого уровня — от местных до федеральных. Остановиться в них смогут только те, кто будет находиться в служебной командировке или поездке.

Что касается тех, кто уже находится на отдыхе, то им рекомендована самоизоляция, а принимать пищу нужно исключительно в местах проживания.

Кроме того, органам исполнительной власти субъектов РФ премьер поручил приостановить с 28 марта до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.