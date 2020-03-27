Москвичи массово захотели работать курьерами

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Жители Москвы массово захотели работать курьерами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», передает газета «Коммерсант».

По данным сервиса, среди москвичей количество новых резюме курьеров за последний месяц увеличилось на 29 процентов. В целом по стране 65 процентов всех соискателей — жители столицы. Спрос на курьеров в Москве также заметно увеличился — на 17,5 за последний месяц. При этом по России потребность в них выросла всего на 1,4 процента.

Отмечается, что одним из факторов сложившейся ситуации стала эпидемия коронавируса. Среди соискателей есть те, кто временно потерял работу из-за ухода бизнеса на карантин. Кроме того, в несколько раз вырос спрос на онлайн-заказы. Поэтому многие компании увеличивают штат курьеров, чтобы сохранить качество услуг.

Всего в исследовании «Работы.ру» было проанализировано более десяти тысяч резюме и 7,6 тысяч вакансий курьеров, созданных с 9 февраля по 22 марта 2020 года.