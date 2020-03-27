Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций
Особенно хорошо подходят для этой цели весенние цветы, полагает обозреватель издания.
Во время карантина музеи не работают, но они по-прежнему используют любую возможность, чтобы продемонстрировать широкой публике какое-нибудь произведение искусства из своих собраний.
Инициатива посылать букеты цветов принадлежит Исторического обществу Нью-Йорка и Музею Хиршхорн и саду скульптур. Первым адресатом стала Галерея Ренвика Смитсоновского музея американского искусства. Она получила в подарок цветующую яблочную ветку американца Мартина Джонсона Хида.
Dear @americanart, we wanted to brighten your day with these apple blossoms by American painter Martin Johnson Heade.— New-York Historical Society (@NYHistory) March 24, 2020
🌷We hope this #MuseumBouquet makes you smile today! 😊 pic.twitter.com/d63vSZKWT5
"Мы надеемся, что этот букет сделает ваш день ярче", - прокомментировал в твиттере представитель Исторического общества Нью-Йорка.
Смитсоновский музей в свою очередь передал эстафету Музею искусств Акрона, отправив ему букет анемонов Г.Лимана Сайена.
Dear @AkronArtMuseum we hope this #MuseumBouquet brightens your day. 💐 H. Lyman Saÿen, "Anemones," ca. 1910-1912 https://t.co/DApdqOmvj8 pic.twitter.com/p7KEpk5wfi— americanart (@americanart) March 24, 2020
А в лондонскую галерею Тейт отправились из Музея Хиршхорн и сада скульптур синие цветы Энди Уорхола.
Sending you a little cheer, @Tate 💐 #MuseumBouquet— Hirshhorn (@hirshhorn) March 24, 2020
🎨: Andy Warhol pic.twitter.com/btlWCSVPoG
Новой галерее в Нью-Йорке достались от соседнего Метрополитена работы Климта с хэштегом #MuseumBouquet.
A Klimt for a Klimt! Mäda Primavesi and her flowers send their regards to you, neighbor.🌸💕#MuseumBouquet Learn more: https://t.co/7aOptFKsNf https://t.co/34MQEMa7pu pic.twitter.com/eWjl6aCvA5— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) March 24, 2020
В результате к флешмобу присоединились более 365 музеев по всему миру, они стали отправлять друг другу букеты и слова поддержки.