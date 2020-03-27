Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций

Лидия Мартынова

Сотни музеев по всему миру посылают другу другу изображения букетов цветов, чтобы поднять настроение в "тяжелые времена", сообщает ARTnet.

Особенно хорошо подходят для этой цели весенние цветы, полагает обозреватель издания.

Во время карантина музеи не работают, но они по-прежнему используют любую возможность, чтобы продемонстрировать широкой публике какое-нибудь произведение искусства из своих собраний.

Инициатива посылать букеты цветов принадлежит Исторического обществу Нью-Йорка и Музею Хиршхорн и саду скульптур. Первым адресатом стала Галерея Ренвика Смитсоновского музея американского искусства. Она получила в подарок цветующую яблочную ветку американца Мартина Джонсона Хида.

Dear @americanart, we wanted to brighten your day with these apple blossoms by American painter Martin Johnson Heade.



🌷We hope this #MuseumBouquet makes you smile today! 😊 pic.twitter.com/d63vSZKWT5 — New-York Historical Society (@NYHistory) March 24, 2020

"Мы надеемся, что этот букет сделает ваш день ярче", - прокомментировал в твиттере представитель Исторического общества Нью-Йорка.

Смитсоновский музей в свою очередь передал эстафету Музею искусств Акрона, отправив ему букет анемонов Г.Лимана Сайена.

А в лондонскую галерею Тейт отправились из Музея Хиршхорн и сада скульптур синие цветы Энди Уорхола.

Новой галерее в Нью-Йорке достались от соседнего Метрополитена работы Климта с хэштегом #MuseumBouquet.

A Klimt for a Klimt! Mäda Primavesi and her flowers send their regards to you, neighbor.🌸💕#MuseumBouquet Learn more: https://t.co/7aOptFKsNf https://t.co/34MQEMa7pu pic.twitter.com/eWjl6aCvA5 — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) March 24, 2020

В результате к флешмобу присоединились более 365 музеев по всему миру, они стали отправлять друг другу букеты и слова поддержки.