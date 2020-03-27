Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций

Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций
Сотни музеев по всему миру посылают другу другу изображения букетов цветов, чтобы поднять настроение в "тяжелые времена", сообщает ARTnet.

Особенно хорошо подходят для этой цели весенние цветы, полагает обозреватель издания.

Во время карантина музеи не работают, но они по-прежнему используют любую возможность, чтобы продемонстрировать широкой публике какое-нибудь произведение искусства из своих собраний.


Инициатива посылать букеты цветов принадлежит Исторического обществу Нью-Йорка и Музею Хиршхорн и саду скульптур. Первым адресатом стала Галерея Ренвика Смитсоновского музея американского искусства. Она получила в подарок цветующую яблочную ветку американца Мартина Джонсона Хида.

"Мы надеемся, что этот букет сделает ваш день ярче", - прокомментировал в твиттере представитель Исторического общества Нью-Йорка.

Смитсоновский музей в свою очередь передал эстафету Музею искусств Акрона, отправив ему букет анемонов Г.Лимана Сайена.

А в лондонскую галерею Тейт отправились из Музея Хиршхорн и сада скульптур синие цветы Энди Уорхола.

Новой галерее в Нью-Йорке достались от соседнего Метрополитена работы Климта с хэштегом #MuseumBouquet.

В результате к флешмобу присоединились более 365 музеев по всему миру, они стали отправлять друг другу букеты и слова поддержки.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах
Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций
Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций
Бьюти-дайджест: от парфюмерной библиотеки до бума на презервативы
Бьюти-дайджест: от парфюмерной библиотеки до бума на презервативы
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Захарова оценила сообщения о бесполезности российской помощи Италии
Захарова оценила сообщения о бесполезности российской помощи Италии
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
На юге России обнаружили дефицит врачей
На юге России обнаружили дефицит врачей
Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Северная Македония официально вошла в НАТО
Северная Македония официально вошла в НАТО
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Доставка букетов цветов для любимых и родных по Санкт-Петербургу
Красивые букеты с доставкой в Казани
Какие цветы подарить на 8 марта?
Весенние цветы – лучший подарок по поводу и без