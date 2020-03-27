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На юге России обнаружили дефицит врачей

На юге России обнаружили дефицит врачейФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Южном федеральном округе наблюдается серьезный дефицит медработников, многие медицинские здания и транспорт находятся в аварийном состоянии. Об этом объявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, обветшавшими оказались 840 зданий медучреждений на юге страны, «отмечается высокий износ материально-технической базы системы здравоохранения». Нехватка медперсонала составляет около 50 тысяч человек, из них почти половина — врачи.

Специалисты частично оказались без служебного транспорта. Патрушев отметил, что в целом по федеральному округу примерно 40 процентов карет скорой уже непригодны к использованию и требуют замены. Наиболее остро проблема стоит в Астраханской (60 процентов) и Ростовской (50) областях, Севастополе (45).

В 2019 году в сфере здравоохранения прокуратурой выявлено десять тысяч нарушений законодательства; 2,4 тысячи человек привлечены в дисциплинарной ответственности.

Ранее мэр Челябинска распорядился отдать машины чиновников из своей администрации на нужды медиков, которые участвует в борьбе с коронавирусом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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