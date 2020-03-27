Нардеп: Кабмин предложил поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен

Кабинет министров предложил Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен в связи с пандемией коронавируса.Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" со ссылкой на проект поправок, разосланный фракциям ночью."Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет. Среди прочего, они предлагают: уменьшить доходы ГБ на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит ГБ увеличится на 202 млрд гривен, или почти в 4 раза", - написал депутат в фейсбуке.Также предлагается создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд гривен, "который будет распределять Кабмин практически в ручном режиме".Напомним, что доходы госбюджета-2020 сейчас установлены на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы - 1 180,099 млрд гривен.