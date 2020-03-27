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Новости » Россия » Названы самые популярные электронные книги во время карантина

Названы самые популярные электронные книги во время карантина

Названы самые популярные электронные книги во время карантина
Наибольшей популярностью у россиян в первую неделю карантина среди электронных книг пользовались такие произведения, как роман-антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла, в тройку лидеров также вошли "НИ СЫ" Джен Синсеро и "Суперпамять за семь шагов" Андрея Сафронова, свидетельствует аналитика группы компаний "ЛитРес".

"В группе компаний "ЛитРес" проанализировали, какие книги покупали и скачивали российские читатели в первую неделю карантина, с 17 по 23 марта, в сервисах "ЛитРес", MyBook и "ЛитРес: Библиотека". Выяснилось, что за прошедшую неделю россияне стали читать значительно чаще: в "ЛитРес" скачали на 142% больше бесплатных книг, чем за предыдущую неделю, в MyBook на 26% вырос спрос на стандартную подписку, а количество книг, выданных российскими библиотеками читателям с помощью проекта "ЛитРес: Библиотека" увеличилось на 12%", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Согласно исследованию, среди жанров уверенно лидирует нон-фикшн литература. Среди отдельных произведений наибольшей популярностью у читателей пользуются такие произведения, как роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро и "Суперпамять за семь шагов" Андрея Сафронова.


Отмечается, что в проекте "ЛитРес: Библиотека", с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги в связи с запретом на посещение учреждений в период карантина, также запущена акция, благодаря которой сервис позволяет удаленно выдавать читателям бесплатно книги сроком на две недели.


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Добавлено: 27 мар 2020 в 06:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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