Непрерывный рост. Российские интернет-сервисы стали развиваться рекордными темпами

Вадим Карасев

Львиную долю отечественного рынка составляют именно сервисы, придуманные и разработанные в России. Российский IT-рынок сегодня продолжает активно расти. Денег в Рунете уже достаточно, а программные решения покупают клиенты по всему миру. Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, объём экономики Рунета в 2019 году составил 4,7 трлн рублей - на 20% больше относительно 2018 года.

“Объем хабов экономики Рунета: реклама и маркетинг — 330 млрд рублей, инфраструктура — 130 млрд рублей, электронная коммерция — 2 трлн. 850 млрд рублей, платежные услуги — 1 трлн. 350 млрд рублей, цифровой контент — 115 млрд рублей.” - сказал Плуготаренко.

Коронавирус - драйвер ИТ-рынка?

Ситуация с коронавирусом в первую очередь показала, что отечественные онлайн-сервисы в сложные времена не гонятся за сверхприбылью, а демонстрируют удивительное единство и высокую степень социальной ответственности, поддерживая россиян. Многие ИТ-компании сегодня предоставляют бесплатный доступ к сервисам либо хорошие скидки на него. Пользователи на такой подход реагируют максимально лояльно – онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, рапортуют о повышенной даже по сравнению с каникулами посещаемости.

В тоже время выяснилось, что просмотр видео и сериалов, онлайн-игры, в том числе мобильные, активно сдают свои позиции. Интернет-маркетолог и руководитель маркетингового агентства Юлия Польщикова отмечает, что интернет-фокус россиян постепенно смещается в сторону дополнительного образования и курсов.

“Мы фиксируем постепенный рост заказов на продвижение онлайн-курсов как в десктоп формат, так и в формате приложений для iOS/Android. Кроме того, активно совершенствуются и рекламируются сервисы доставки - от еды до лекарств”, - говорит Польщикова.

На фоне роста числа самоизолирующихся россиян стали динамично развиваться сервисы доставки и онлайн-покупок. Аналитики отмечают, что такие интернет-гиганты российского рынка, как Wildberries или Ozon, не только расширили потребительскую корзину, но и предлагают более гибкие условия по доставке.

Эксперт в области E-Commerce и бывший советник Президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко пояснил, чем объясняется рост нагрузки на интернет-сервисы в России.

“Никогда такого благоприятного стечения экономических и социологических трендов для виртуальной экономики не было, и скорее всего не будет. Пользователи самостоятельно, без маркетинговых бюджетов, добровольно отвернулись от классических игроков реального сектора экономики и начали масштабно потреблять digital-услуги. Онлайн-сервисы испытывают стрессовые нагрузки в связи с резким ростом спроса. Ряд магазинов резко нарастили доставку, более чем в 10 раз. Конференционная отрасль умерла в классическом ее представлении и резко растет в виртуальном мире. Я думаю, что ближайшие месяц, два, игроки рынка будут просто не в состоянии смотреть по сторонам. Задача сервисов занять освободившиеся территории.”, - сказал Клименко.

По словам Клименко, если удастся пройти путем Китая, и за два три месяца мир сможет победить коронавирус, то люди вернутся в кинотеатры, магазины, рестораны и офисы достаточно быстро. Сервисы нарастят свою долю коммерческого “пирога”, но в целом мир не изменится. Если же мир не сможет быстро справиться с болезнью и карантинные мероприятия продлятся до осени, то все страны без исключения действительно могут увидеть другую экономику и другие паттерны потребления, которые совершенно точно уже не откатятся назад. Они, по словам Клименко, могут войти в обычаи делового оборота и приведут к тому, что нынешние лидеры оффлайнового сектора уступят свое лидерство онлайну.

Сергей Плуготаренко считает ситуацию с распространением коронавируса в России одновременно и полезной и вредной для отечественных компаний.

“Нельзя однозначно утверждать, что текущая ситуация стимулирует развитие ИТ-отрасли в России. Многие сферы онлайн-экономики пострадают. Уже сейчас люди не покупают туры, не бронируют билеты онлайн, не бронируют отели. Из-за того, что многие работают удаленно, пропадает потребность в пользовании сервисами такси и каршерингом.”, - говорит Плутогаренко.

В то же время, по словам директора РАЭК, огромную нагрузку испытывают онлайн-магазины, сервисы доставки еды и продуктов. Многие из них просто не были готовы к такому ажиотажу и сейчас критически важным моментом становится стрессоустойчивость онлайн-ритейла и способность справиться с возросшей нагрузкой.

Аналитики же и маркетологи в целом отмечают, что сегодня Россия стоит на пороге онлайн-аптек, и такие изменения могут существенно сказаться на работе и прибыли традиционных “оффлайновых” аптек. Если проводить параллель с США и Европой, то там через интернет можно заказать даже рецептурные препараты. В России первые законодательные шаги в этом отношении тоже делаются, и через год-полтора рынок онлайн-покупки и доставки лекарств может заработать на полную мощность.



