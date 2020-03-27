Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»

Алексей Вольцев

Предварительный диагноз композитора и певца Игоря Николаева, который в настоящее время помещён в больничный комплекс в Коммунарке, — очаговая пневмония. Об этом сегодня, 27 марта, в беседе с «Известиями» рассказал осведомлённый источник.

По его словам, итоги тестов на наличие у 60-летнего музыканта коронавируса нового типа (Covid-19) пока не готовы.

Накануне на своей странице в социальной сети сам композитор подтвердил, что находится на карантине и пожелал всем здоровья.

Игорь Николаев самостоятельно обратился в медицинский центр, где сдал анализы на коронавирус.

Как сообщало ИА Newstes, ранее народного артиста России Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на воспаление лёгких. Причиной пневмонии у Лещенко действительно стал коронавирус, подтвердил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

78-летний артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Телеведущая Ксения Собчак у себя в Telegram-канале «Кровавая барыня» высказала предположение о том, где Игорь Николаев мог заразиться коронавирусом. По её словам, многие звезды пришли недавно на праздник в семью композитора Игоря Крутого. «Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — написала Собчак.

Сестра Игоря Крутого праздновала день рождения 14 марта. На вечеринке были замечены Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Николай Басков и другие известные люди.