Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»

Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»

Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»

Предварительный диагноз композитора и певца Игоря Николаева, который в настоящее время помещён в больничный комплекс в Коммунарке, — очаговая пневмония. Об этом сегодня, 27 марта, в беседе с «Известиями» рассказал осведомлённый источник.

По его словам, итоги тестов на наличие у 60-летнего музыканта коронавируса нового типа (Covid-19) пока не готовы.

Накануне на своей странице в социальной сети сам композитор подтвердил, что находится на карантине и пожелал всем здоровья.

Игорь Николаев самостоятельно обратился в медицинский центр, где сдал анализы на коронавирус.

Как сообщало ИА Newstes, ранее народного артиста России Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на воспаление лёгких. Причиной пневмонии у Лещенко действительно стал коронавирус, подтвердил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

78-летний артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Телеведущая Ксения Собчак у себя в Telegram-канале «Кровавая барыня» высказала предположение о том, где Игорь Николаев мог заразиться коронавирусом. По её словам, многие звезды пришли недавно на праздник в семью композитора Игоря Крутого. «Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — написала Собчак.

Сестра Игоря Крутого праздновала день рождения 14 марта. На вечеринке были замечены Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Николай Басков и другие известные люди.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Северная Македония официально вошла в НАТО
Северная Македония официально вошла в НАТО
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
В Росрыболовстве оценили влияние коронавируса на экспорт рыбы
В Росрыболовстве оценили влияние коронавируса на экспорт рыбы
Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»
Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко»
Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам
Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам
Что пишут в Телеграме: 27 марта
Что пишут в Телеграме: 27 марта
Украинская певица Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в России
Украинская певица Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в
Карантин в Лондоне позволил обновить "зебру" на Abbey Road
Карантин в Лондоне позволил обновить "зебру" на Abbey Road
Опубликовано видео работы российских специалистов в Бергамо
Опубликовано видео работы российских специалистов в Бергамо
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение Лещенко коронавирусом
У Игоря Николаева заподозрили коронавирус
У Льва Лещенко подтвердили коронавирус
Анализы Лещенко на коронавирус отправили в Новосибирск