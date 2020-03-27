Нино Нинидзе поучаствовала в музыкальном флешмобе вместе с дочерью своего бойфренда Максима Виторгана

Вадим Карасев

Свою возлюбленную Нино Нинидзе актер Максим Виторган вскоре после начала романа познакомил со своими детьми: Полиной и Даниилом от брака с Викторией Верберг и Платоном от брака с Ксенией Собчак. Все вместе они отдыхали прошлым летом на Кипре — Нинидзе взяла в поездку и своего сына Сашу.

С детьми 47-летнего Виторгана Нино, кажется, прекрасно поладила. В сторис 28-летняя актриса поделилась видео, на котором она вместе с 23-летней дочерью Максима принимает участие в музыкальном флешмобе, суть которого заключается в том, чтобы повторить пальцами некоторые смайлы в инстаграме. На видео девушки хоть и выглядят сначала очень сосредоточенными, все же не скрывают своего позитивного настроения и улыбок.

О романе Нино Нинидзе и Максима Виторгана стало известно прошлым летом, через несколько месяцев после того как актер развелся с Ксенией Собчак. Как он признался в интервью журналу HELLO!, бывшая жена хорошо приняла его новую девушку и не возражала против общения с ней их общего сына.

Меня по жизни окружают нормальные, здоровые люди. Я имею в виду сейчас и детей, и взрослых. Никогда не было кухонных драм, всегда все друг с другом нормально общались. Надеюсь, так будет и впредь. — признался Виторган.

Тем не менее о свадьбе влюбленные пока не думают. Более того, они даже не живут вместе. Впрочем, штамп в паспорте — это, конечно, не главное. Как известно, среди звездных пар полно тех, кто вместе уже много лет, но до сих пор так официально и не зарегистрировал свои отношения.





Максим Виторган и Нино Нинидзе