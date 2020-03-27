ОАЭ пообещали помочь Сирии в борьбе с коронавирусом

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Зейд в ходе телефонного разговора с президентом Сирии Башаром Асадом пообещал помочь его стране в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу вечером сообщил сам бен Зейд на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Обсудил по телефону с сирийским президентом Башаром Асадом последствия распространения коронавируса и заверил его в готовности ОАЭ оказать поддержку и помощь братскому сирийскому народу в этих исключительных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Бен Зейд добавил, что общечеловеческая солидарность во времена бедствий превыше всего, и «братская Сирия не останется одна».

I discussed with Syrian President Bashar Alassad updates on COVID-19. I assured him of the support of the UAE and its willingness to help the Syrian people. Humanitarian solidarity during trying times supersedes all matters, and Syria and her people will not stand alone. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020

В конце 2018 года ОАЭ первыми из стран Персидского залива возобновили дипломатические отношения с Сирией, вновь открыв посольство в этой стране.