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ОАЭ пообещали помочь Сирии в борьбе с коронавирусом

ОАЭ пообещали помочь Сирии в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Зейд в ходе телефонного разговора с президентом Сирии Башаром Асадом пообещал помочь его стране в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу вечером сообщил сам бен Зейд на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Обсудил по телефону с сирийским президентом Башаром Асадом последствия распространения коронавируса и заверил его в готовности ОАЭ оказать поддержку и помощь братскому сирийскому народу в этих исключительных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Бен Зейд добавил, что общечеловеческая солидарность во времена бедствий превыше всего, и «братская Сирия не останется одна».

В конце 2018 года ОАЭ первыми из стран Персидского залива возобновили дипломатические отношения с Сирией, вновь открыв посольство в этой стране.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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