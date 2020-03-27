Очень скоро в Грузии коренным образом изменится система — Леван Чачуа

Алексей Вольцев

Издание «Грузия и мир» беседует с председателем партии «Грузинская идея» Леваном Чачуа. По словам последнего, в районах Грузии царит невыносимая нужда и население их с каждым годом сокращается, многие села фактически обезлюдели.

— … если верить бывшему председателю парламента Ираклию Кобахидзе, «Грузинскую мечту» на предстоящих выборах поддержит большинство населения. Как он заявил, основания для такой уверенности дает ему правильная и успешная политика власти. Вы согласны? Насколько адекватна подобная оценка? Имеется ли в настоящее время у правящей команды повод для такого оптимизма при условии, что выборы пройдут объективно?

— Скажу коротко: Кобахидзе представляет из себя юного соросовца, которого Бидзина Иванишвили усадил на какое-то время в кресло председателя парламента. Вы наверняка знакомы с образным выражением: если отару повернуть вспять, хромая овца окажется впереди.

Что касается «успешной» политики «Мечты» и ее рейтинга, то на самом деле происходит следующее: страна движется вспять, кризис охватил все направления, и каждый гражданин нашей страны уже давно испытывает на себе его последствия. Конкретный факт, в котором это, к примеру, уверенно проявляется — стремительное обесценивание национальной валюты. Страна фактически ничего не производит и полностью зависит от импорта; значительная часть граждан в поисках куска хлеба была вынуждена переместиться за рубеж, и теперь в условиях вызванной коронавирусом пандемии государству с трудом удается обеспечить возвращение на родину своих граждан. В районах царит невыносимая нужда и население их с каждым годом сокращается, многие села фактически обезлюдели. Я уже не говорю о том, что на фоне массовой безработицы половину общества грабят банки, а другая — остается социально абсолютно незащищенной и влачит жалкое существование на грани голода. Люди не в состоянии обратиться к врачу; на фоне всего этого очень высок уровень детской смертности. В результате преступной либеральной наркополитики власти в молодежной среде катастрофически растут наркомания, разврат, а уровень образования настолько искусственно понижен, что если такое продолжится и дальше, мы получим самое необразованное поколение.

Управляемые из-за рубежа средства массовой информации упорно посягают на основы грузинского государства, которое призвано опираться на веру, национальное достоинство и нравственность… А нынешняя власть не только не обладает силами для того, чтобы остановить этот процесс, но и попросту не имеет никакого желания, воли всем этим заниматься. Они нашли простой выход из положения: принять эту реальность, объявив ее успехом. Между прочим, декларирование данной политической парадигмы осуществил в свое время Бидзина Иванишвили, когда он без обиняков заявил в одном из телевизионных эфиров, что все, оказывается, обстоит хорошо, однако народ этого не замечает. Сегодня эту мысль активно повторяют юные либералы «Мечты», в чем, собственно, нет ничего удивительного. Им попросту больше нечего сказать, так как вся ложь и все аферы себя уже исчерпали. Я говорил раньше и хочу повторить — существующая радужная политическая данность подпитывается тем, что в стране отсутствует реальная альтернативная сила, способная конструктивно противостоять власти. Достаточно обозначиться на общественной арене национально-консервативному политическому ядру, способному предложить населению изменения существующей «либеральной» повестки дня, как вся беспомощность и бесперспективность существующей системы тут же станет совершенно очевидной…

— Как вы думаете, на какие же тогда слои общества способны оказать влияние пропагандистские заверения, будто власть последовательно выполняет все свои обещания и в результате проведения успешной политики пользуется поддержкой подавляющей части населения?

— Политическая данность сегодня такова, что существует небольшая часть граждан, представляющая собой партийный актив «Мечты», в числе которого люди, занятые в государственных структурах, административный ресурс и т. д. Есть и другая, тоже небольшая часть общества, которая сгруппировалась вокруг так называемой объединенной оппозиции, слепленной под руководством «Нацдвижения». Эта секта зомбированных людей опрометчиво сопровождает несущуюся по направлению к собственной могиле либерастскую систему… Остальные 70−80 процентов граждан стоят в стороне и делают это по одной единственной причине — приемлемой для них силы попросту не существует. Всю выплеснутую политиками ложь бо́льшая часть нашего общества уже переварила, выработав к ней своеобразный иммунитет, и теперь людей легче стало подкупить, чем обмануть, и я констатирую это с огромной болью в сердце…

Так что, никакой силой политического и социального воздействия выкрутасы таких фигур, как Кобахидзе, не обладают. Кобахидзе, повторяю, является юным представителем изжившего себя «либерального» порядка дня, единственным основанием для оптимизма которого могут служить лишь полностью маргинализованный политический балласт, склеенный вокруг 30 партий, и финансовые ресурсы Бидзины Иванишвили. Эта погрязшая в трясине система развалится, как колосс на глиняных ногах, стоит только появиться на политическом поприще реальной альтернативе нынешней политике, распиаренной продажными СМИ…

— Но если такая альтернатива не появится или не сможет сформироваться, что произойдет тогда?

— В таком случае нынешний политический маскарад продолжит бесноваться своим обычным путем. «Наци» и «мечтатели» в очередной раз поделят голоса, в том числе, голоса людей, которые вообще на выборы не пришли, и тогда, нравится нам это или нет, придется еще четыре года наблюдать за позорной клоунадой, которая окончательно выбьет из-под грузинского государства обязательный фундамент, необходимый для достойного и эффективного развития страны и общества. А затем на трибуне возникнут Кобахидзе, Талаквадзе или Бокерия (фамилии тут не имеют ровным счетом никакого значения), которые с задорным сияющим лицом заявят нам, что их избрало большинство населения. Таково примерно наше будущее, если не удастся обеспечить единство национально-политических сил. Так что, выход предельно прост: всем, у кого болит сердце за свою страну, надо отложить в сторону личные амбиции, отбросить обиды и объединиться. Сегодня не время разводить дрязги, потому что у всех у нас теперь самый страшный враг тот, кого, когда понадобится, обернут в «национальную» упаковку и «по церковному» выставят перед телекамерами во время пасхальной службы. Ну а добившись желаемого результата, будут от души над всеми нами хохотать.

Что касается рейтинга власти, то я абсолютно убежден в одном: обречено государство, в котором бо́льшая часть населения равнодушно наблюдает за необратимым процессом разрушения собственной страны, а оставшиеся категории граждан поддерживают либеральную систему! Обречена по той причине, что это уже само по себе означает беспрепятственную возможность зажечь «зеленый свет» для внедрения безнравственных и безбожных законодательных стандартов.

Ни в коем случае нельзя делать свой выбор, руководствуясь принципом: не выберем этого, во власть придет тот, кто хуже. Нет и не может быть плохого и худшего, власть служит либо добру, либо злу. Система, которая управляется под либерастскую интернациональную диктовку, в обязательном порядке станет игнорировать волю и желания людей, грузинской нации и всегда будет проводить политику, противоречащую нашим коренным интересам.

— Вы упомянули политическую альтернативу и сказали, что если сформируется новая реальная национальная сила, большинство населения окажет ей поддержку на выборах. Как вы, однако, думаете, существует ли в нынешней обстановке хоть какая-то перспектива того, что подобную силу удастся создать?

— Это совершенно реально и вполне возможно. Сейчас мы с моими друзьями и единомышленниками ведем активные переговоры относительно формирования такого крупного политического ядра с различными группами, с общественно активными людьми, учеными. Иного пути, другого выхода я просто не вижу. Хотя всем нам следует ясно осознавать очевидную реальность — любая подобного рода инициатива, если существующий «либеральный» порядок дня сочтет ее за угрозу, нарвется на огромное сопротивление…

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что польются потоки клеветы, необоснованных обвинений и всякого рода грязной пропаганды, которая поставит своей целью дискредитацию национально-консервативных сил. Но этого не надо бояться. Мы не имеем права на колебания и уход в сторону — напротив, чем решительней они будут выступать против здоровых сил, тем больше станут вязнуть в своем болоте, обнажат себя и продемонстрируют обществу свое истинное лицо. Именно это и станет началом их политического конца. Мы убедимся, что очень скоро в Грузии коренным образом изменится система, после чего управляемые извне антинациональные, антиправославные силы никогда уже не смогут взять в свои руки власть. Впрочем, еще раз подчеркну, это не самопроизвольный необратимый процесс, который протекает независимо от нас и позволяет нам расслабиться. Нет, это именно то, что мы должны делать сами ценой огромных усилий и риска.

Беседовал Джаба Жвания