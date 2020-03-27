Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос

Влада Некрасова

Более двух третей россиян (69%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, деятельность Путина одобряют 63,5%.

Респондентам также предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, на этот вопрос 67% респондентов назвали президента. Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 34,6%, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 31,7%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову - 28,4%.

Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 32,5% россиян, за КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 11,5%, "Справедливую Россию" – 5,7%. Еще 10,8% заявили, что проголосовали бы за непарламентские партии.

В подобных инициативных всероссийских опросах "ВЦИОМ-Спутник" принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.