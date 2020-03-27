Опубликован эпизод сериала "Гриффины", посвященный коронавирусу

Американский актер и режиссер Сет Макфарлейн опубликовал в инстаграме эпизод из анимационного сериала "Гриффины", в котором герои малыш Стьюи и собака Брайан обсуждают проблемы, вызванные коронавирусом.

В пятиминутном видео, больше напоминающем подкаст (на карандашный рисунок наложен голос), персонажи в образе радиоведущих в ироничной форме обсуждают самоизоляцию, скандальный клип Imagine, записанный голливудскими актерами, массовую скупку туалетной бумаги, пресс-конференцию Дональда Трампа, беременность певицы Кэти Перрии и многое другое.

"Итак, что же у людей на уме в эти дни?" — спрашивает Стьюи.

"Кэти Перри беременна, что еще? Том Брэди (игрок в американский футбол. — Прим.ред.) едет во Флориду", — поддерживает беседу Брайан.

"Коронавирус", — продолжает перечисление Стьюи.

"Подожди, она беременна?" — отрезает Брайан.

"Да, беременна", — подтверждает Стьюи.

"Ого, поздравляю, Кэти", — заявляет Брайан.

Пользователи положительно оценили ролик. По мнению многих, это именно то, что сейчас было нужно.

"Спасибо большое за этот аудиоклип", — написала @audreybeliveauu.

"Сет, вы гений", — заявила @teresaostuni.

"Это очень круто", — считает @emilynrmn.