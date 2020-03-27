Опубликован эпизод сериала "Гриффины", посвященный коронавирусу

В пятиминутном видео, больше напоминающем подкаст (на карандашный рисунок наложен голос), персонажи в образе радиоведущих в ироничной форме обсуждают самоизоляцию, скандальный клип Imagine, записанный голливудскими актерами, массовую скупку туалетной бумаги, пресс-конференцию Дональда Трампа, беременность певицы Кэти Перрии и многое другое.
"Итак, что же у людей на уме в эти дни?" — спрашивает Стьюи.
"Кэти Перри беременна, что еще? Том Брэди (игрок в американский футбол. — Прим.ред.) едет во Флориду", — поддерживает беседу Брайан.
"Коронавирус", — продолжает перечисление Стьюи.
"Подожди, она беременна?" — отрезает Брайан.
"Да, беременна", — подтверждает Стьюи.
"Ого, поздравляю, Кэти", — заявляет Брайан.
Пользователи положительно оценили ролик. По мнению многих, это именно то, что сейчас было нужно.
"Спасибо большое за этот аудиоклип", — написала @audreybeliveauu.
"Сет, вы гений", — заявила @teresaostuni.
"Это очень круто", — считает @emilynrmn.