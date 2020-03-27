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Опубликовано видео работы российских специалистов в Бергамо

Опубликовано видео работы российских специалистов в Бергамо
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места работы российских военных врачей и специалистов войск РХБ защиты и итальянских партнеров в пансионатах для пожилых людей в Бергамо. В этих зданиях находятся заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19. 

На кадрах видно, как специалисты проводят дезинфекцию помещений.

Российские военные медики будут лечить пациентов, находящихся в 65 пансионатах, которые были перепрофилированы на прием пожилых пациентов.


Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Дроздов уверен в скором "свержении" коронавируса.

# Россия
По материалам: ria.ru

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