«Caterpillar» – крупнейший производитель специализированной строительной техники, бренд с мировым именем. Помимо грузовиков, экскаваторов и погрузчиков, торговая марка «CAT» поставляет дизельные двигатели, газовые турбины и даже железнодорожные поезда.
Приобрести оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar» вы сможете на сайте официального дилера «HARTEX» в Казахстане по ссылке https://hartex.kz/. Благодаря многолетнему опыту работы с крупнейшим производителем специализированной техники, каждый клиент имеет возможность получить качественные комплектующие в минимальные сроки без задержек к любой модели.
Надежная и проверенная временем техника
Спецтехника производителя «Caterpillar» отличается высокой надежностью и способна работать годами без капитального ремонта. Но для поддержания техники в надлежащем состоянии все равно придется производить плановый или текущий ремонт, менять расходники и быстроизнашиваемые детали.
Конечно, не стоит прибегать к использованию запчастей сторонних производителей, даже если они подходят по техническим параметрам. В такую серьезную технику необходимо устанавливать исключительно оригинальные комплектующие.
На страницах сайта официального дилера «Caterpillar», hartex.kz, представлено более 10 тысяч наименований запасных частей ко всем видам специализированной техники. Удобный поиск и интуитивно понятный интерфейс помогут вам подобрать необходимые комплектующие в течение нескольких минут. Если возникли какие-либо сложности, всегда можно обратиться за консультацией в круглосуточную службу поддержки по бесплатному номеру телефона 8-800-070-07-12.
Оригинальные запчасти
На сайте «HARTEX» вы легко найдете запчасти для такой спецтехники, как:
- Экскаваторы и погрузчики гусеничные.
- Экскаваторы на колесной базе.
- Мини-экскаваторы.
- Телескопические и фронтальные погрузчики.
- Грузовики различных марок.
- Запчасти для двигателей всех марок.
Чаще всего замене подлежат фильтры (масляные, топливные, воздушные), гидравлические поршни, кольца поршней, электрогенерирующие блоки (стартеры и генераторы), валы, шатуны, шестерни и гильзы.