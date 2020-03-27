«Caterpillar» – крупнейший производитель специализированной строительной техники, бренд с мировым именем. Помимо грузовиков, экскаваторов и погрузчиков, торговая марка «CAT» поставляет дизельные двигатели, газовые турбины и даже железнодорожные поезда.

Приобрести оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar» вы сможете на сайте официального дилера «HARTEX» в Казахстане по ссылке https://hartex.kz/. Благодаря многолетнему опыту работы с крупнейшим производителем специализированной техники, каждый клиент имеет возможность получить качественные комплектующие в минимальные сроки без задержек к любой модели.

Надежная и проверенная временем техника

Спецтехника производителя «Caterpillar» отличается высокой надежностью и способна работать годами без капитального ремонта. Но для поддержания техники в надлежащем состоянии все равно придется производить плановый или текущий ремонт, менять расходники и быстроизнашиваемые детали.

Конечно, не стоит прибегать к использованию запчастей сторонних производителей, даже если они подходят по техническим параметрам. В такую серьезную технику необходимо устанавливать исключительно оригинальные комплектующие.

На страницах сайта официального дилера «Caterpillar», hartex.kz, представлено более 10 тысяч наименований запасных частей ко всем видам специализированной техники. Удобный поиск и интуитивно понятный интерфейс помогут вам подобрать необходимые комплектующие в течение нескольких минут. Если возникли какие-либо сложности, всегда можно обратиться за консультацией в круглосуточную службу поддержки по бесплатному номеру телефона 8-800-070-07-12.

Оригинальные запчасти

На сайте «HARTEX» вы легко найдете запчасти для такой спецтехники, как:

Экскаваторы и погрузчики гусеничные.

Экскаваторы на колесной базе.

Мини-экскаваторы.

Телескопические и фронтальные погрузчики.

Грузовики различных марок.

Запчасти для двигателей всех марок.

Чаще всего замене подлежат фильтры (масляные, топливные, воздушные), гидравлические поршни, кольца поршней, электрогенерирующие блоки (стартеры и генераторы), валы, шатуны, шестерни и гильзы.