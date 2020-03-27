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Новости » Блоги » Строительство » Оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar»

Оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar»

«Caterpillar» – крупнейший производитель специализированной строительной техники, бренд с мировым именем. Помимо грузовиков, экскаваторов и погрузчиков, торговая марка «CAT» поставляет дизельные двигатели, газовые турбины и даже железнодорожные поезда.

Приобрести оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar» вы сможете на сайте официального дилера «HARTEX» в Казахстане по ссылке https://hartex.kz/. Благодаря многолетнему опыту работы с крупнейшим производителем специализированной техники, каждый клиент имеет возможность получить качественные комплектующие в минимальные сроки без задержек к любой модели.

Надежная и проверенная временем техника

Спецтехника производителя «Caterpillar» отличается высокой надежностью и способна работать годами без капитального ремонта. Но для поддержания техники в надлежащем состоянии все равно придется производить плановый или текущий ремонт, менять расходники и быстроизнашиваемые детали.

Конечно, не стоит прибегать к использованию запчастей сторонних производителей, даже если они подходят по техническим параметрам. В такую серьезную технику необходимо устанавливать исключительно оригинальные комплектующие.

На страницах сайта официального дилера «Caterpillar», hartex.kz, представлено более 10 тысяч наименований запасных частей ко всем видам специализированной техники. Удобный поиск и интуитивно понятный интерфейс помогут вам подобрать необходимые комплектующие в течение нескольких минут. Если возникли какие-либо сложности, всегда можно обратиться за консультацией в круглосуточную службу поддержки по бесплатному номеру телефона 8-800-070-07-12.

Оригинальные запчасти

На сайте «HARTEX» вы легко найдете запчасти для такой спецтехники, как:

  • Экскаваторы и погрузчики гусеничные.
  • Экскаваторы на колесной базе.
  • Мини-экскаваторы.
  • Телескопические и фронтальные погрузчики.
  • Грузовики различных марок.
  • Запчасти для двигателей всех марок.

Чаще всего замене подлежат фильтры (масляные, топливные, воздушные), гидравлические поршни, кольца поршней, электрогенерирующие блоки (стартеры и генераторы), валы, шатуны, шестерни и гильзы.


Категория: Блоги / Строительство

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Добавлено: 27 мар 2020 в 08:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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