Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам

Анастасия Иванова

Антитеррористическую защиту участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ на юге России надо усилить, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.

"Ключевой задачей органов государственной власти, правоохранительных органов, специальных служб при подготовке и проведении голосования по поправкам в российскую конституцию и осенней выборной кампании является создание безопасных условий для реализации гражданами конституционных прав на свободу волеизъявления", - сказал Патрушев в пятницу на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе.