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Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам

Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам
Антитеррористическую защиту участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ на юге России надо усилить, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.

"Ключевой задачей органов государственной власти, правоохранительных органов, специальных служб при подготовке и проведении голосования по поправкам в российскую конституцию и осенней выборной кампании является создание безопасных условий для реализации гражданами конституционных прав на свободу волеизъявления", - сказал Патрушев в пятницу на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе.

# Политика
По материалам: ria.ru

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