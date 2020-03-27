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Первый случай коронавируса подтвердили в Хмельницком

Первый случай коронавируса подтвердили в Хмельницком

В Хмельницкой области выявили больного, зараженного COVID-19. Об этом говорится на официальной странице горсовета.

Также сообщается, что экспресс-тест, который делали этом пациенту раньше, давал отрицательный результат

Сейчас состояние больного стабильное, средней тяжести.

По другим 5 больным, у которых подозревали коронавирус, лабораторные анализы дали отрицательный результат.

Напомним, за последние сутки новый случай заражения COVID-19 выявили в Одесской области. А всего в Украине на утро 27 марта было 218 зараженных коронавирусом, один человек вылечился, 5 летальных исходов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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