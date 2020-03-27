Пик заболеваемости коронавирусом в Москве врачи ждут в начале апреля

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве можно ожидать с 1 по 5 апреля. Такое мнение в интервью директору Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюте Федермессер на её канале в YouTube высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, ранее прогнозировали пик заболеваемости на конец текущей недели, но вероятно «это будет середина — конец следующей недели» (1—5 апреля).

Проценко считает, что принятые меры по профилактике коронавируса в Москве нельзя назвать избыточными.

«Чем больше заградительных карантинных мер мы примем, тем это будет более эффективным», — пояснил Проценко.

ИА Newstes напоминает, что в рамках борьбы с распространением коронавируса президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, в стране закрываются многие учреждения, прекращается авиасообщение с другими странами.