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По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса

По китайской экономике ударила вторая волна коронавирусаФото: Aly Song / Reuters

На фоне эпидемии коронавируса в Китае закрылись многие заводы, но в настоящее время, когда ситуация в стране начала восстанавливаться, по экономике ударила вторая волна, передает Bloomberg. Европейские и американские фирмы начали отменять заказы и задерживать оплату. В КНР приготовились к тому, что по итогам года экспорт упадет на 10 процентов.

«Это определенно вторая ударная волна для экономики Китая», — сказал экономист из Australia & New Zealand Banking Group Син Чжаопэн (Xing Zhaopeng). Пандемия влияет на производство в Китае по двум фронтам: снижается спрос и нарушаются цепочки поставок.

В феврале, когда заболевшие были в основном в КНР, партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян говорил, что влияние коронавируса на экономику страны будет краткосрочным. В частности, он утверждал, что эпидемия не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе.

Сейчас же страны вынуждены вкладывать миллиарды долларов, чтобы поддерживать свои экономики. Эффект от пандемии сравнивают со Второй мировой войной. Глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что мир ждет сильнейший экономический спад и потеря рабочих мест из-за эпидемии.

Эпидемия COVID-19 началась в Китае, а затем распространилась по всему миру. По последним данным, в России зафиксировано более тысячи случаев заражения, подтверждено три смерти от вируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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