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Покупка недвижимости в новостройке с агентством «ПАН»

Покупка недвижимости является очень важным и ответственным шагом, который может повлиять на всю вашу жизнь. Решение о приобретении новой квартиры необходимо принимать тщательно и взвешено, особенно, если будущий дом будет в новостройке.

Самый большой выбор новых квартир представлен на сайте «Первого агентства недвижимости» в Санкт-Петербурге https://1-an.ru/novostroyki/. Здесь представлена самая большая база новостроек в Северной столице, а точнее около 45 000 действующих предложений в более чем 400 современных жилищных комплексах.

Компания «ПАН» осуществляет свою деятельность на первичном рынке недвижимости уже более 10 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предоставляя качественное жилье в новостройках по самым выгодным ценам.

Как выбрать квартиру в новостройке?

Современная недвижимость в новостройках очень гибкая в плане выбора размера и расположения. В настоящее время стройки идут практически по всей территории Санкт-Петербурга. Благодаря этому вы сможете легко выбрать подходящий вариант в любом районе, исходя из личных пожеланий, наличия необходимой инфраструктуры и бюджета на покупку.

Конечно, стоимость новой квартиры в новостройке очень высокая, и вряд ли вы сможете единоразово оплатить всю сумму. Именно на этом этапе стоит задуматься о выборе банка-кредитора. Но не стоит переживать, «Первое агентство недвижимости» поможет в этом вопросе, предоставив наиболее выгодные кредитные предложения от ведущих финансовых организаций.

Расположение будущей квартиры

То, в какой части города будет расположена будущая квартира, играет очень важную роль. Подбирая недвижимость в новостройке, обязательно просчитайте, сколько времени вам понадобится, чтобы добираться от будущего дома до места постоянной работы. Хорошо, если для перемещения по городу у вас есть личный автомобиль, но не стоит забывать и об общественном транспорте (автобусах и метро). Далее необходимо просмотреть всю существующую инфраструктуру, включая продуктовые магазины, супермаркеты, фитнес-залы, аптеки, детские сады и школы, расположенные вблизи будущего дома.

# Недвижимость

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