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Последняя книга Эдуарда Лимонова выходит онлайн

Последняя книга Эдуарда Лимонова выходит онлайн
Последняя книга Эдуарда Лимонова "Старик путешествует" станет доступна онлайн 30 марта подписчикам Bookmate, а в апреле в издательстве Individuum выйдет бумажная версия произведения, сообщает представитель издательства.

Издание последней книги Лимонова – совместный проект издательства Individuum и Bookmate Original.

"Старик путешествует" - это сборник очерков о путешествиях во времени - по детству и юности - и пространстве - Франции, Италии, Монголии. Работа над изданием началась в феврале этого года, незадолго до смерти писателя. По словам главного редактора издательства Феликса Сандалова, редакция не вмешивалась в авторский текст, ничего не исправляла, поскольку "это документ последних месяцев жизни автора и достоверность отображения им своего сознания очень важна".

"Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники - а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры - я швыряю вам результаты. Получилось неплохо. Я хотел бы наткнуться на и прочитать такую книгу в ранней юности, тогда бы я серьезнее и глубже вглядывался во все, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатость зелени, ее буйство, неистовые глаза животных и жажду свободы в глазах женщин", - такие слова написал Лимонов в предисловии к этой книге.

Эдуар Лимонов скончался 17 марта 2020 года. Ему было 77 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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