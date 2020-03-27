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Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянами

Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянамиВладимир ПознерФото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Ведущий Владимир Познер предложил властям пойти на очень жесткие действия в отношении россиян, которые проявляют беспечность в связи с ситуацией с китайским коронавирусом на территории страны. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«Мне кажется, что до россиян еще не дошло, и, возможно, придется властям предпринять какие-то очень жесткие шаги», — отметил он. По мнению Познера, для жителей России простое объяснение и уговоры «вроде бы не очень работают».

Журналист подчеркнул, что россияне пока довольно беспечно относятся к распространению нового заболевания. Он допустил, что обращение президента России Владимира Путина может изменить отношение людей. Однако Познер заметил, что, по его личным наблюдениям, этого пока не произошло.

«Иногда я выхожу в магазин или в Останкино, чтобы свою программу выдать в эфир, — меня поражает, как мало людей в масках», — заметил ведущий. По словам журналиста, он старается больше времени проводить дома или на даче, а при выходе на улицу надевает маску и перчатки.

Ранее Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной информации о распространении коронавируса и считают, что вокруг «все фигня и пропаганда». Он призвал людей «задуматься, разобраться и понять», что ситуация не является выдумкой.

85-летний Владимир Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «физиология человека» в 1958 году, но стал известен как журналист. Ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Был одним из ведущих телемостов между США и СССР в 1980-х годах.

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По материалам: lenta.ru

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