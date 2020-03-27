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Правительство может получить право вводить режим ЧС

Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия дающий кабмину новые полномочия во время чрезвычайных ситуаций.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработали для "урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции".

Так, предлагается дать правительству право вводить режим повышенной готовности или ЧС в отдельных районах или на всей территории страны, чтобы оно могло координировать действия единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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