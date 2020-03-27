Президент Бразилии рассказал об иммунитете нации к коронавирусу

Вадим Карасев

Жаир БолсонаруФото: Andressa Anholete / Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал об иммунитете нации к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.

Бразильский лидер уверен, что его народу ничего не угрожает, так как многие уже переболели COVID-19, и поэтому у них выработались антитела, которые помогают вирусу не распространяться. Так, он привел в пример некоторых граждан, которые «прыгают в канализацию, и с ними ничего не происходит».

Всего в Бразилии выявлено 2985 случаев заражения коронавирусом, 77 человек умерло, вылечилось только шесть.

Ранее Болсонару выступил против карантинных мер. Он раскритиковал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу, призвав их вернуться к нормальности. «В группе риска люди за 60. Зачем закрывать школы?» — задался вопросом президент.

По последним данным, в мире выявлено свыше 537 тысячи инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 123 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.