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Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов

Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов

Президент МТС Алексей Корня обратился к клиентам компании с призывом по возможности сократить потребление интернет-трафика, чтобы снизить нагрузку на сеть в условиях изоляции и карантина из-за распространения COVID-19.

Корня отметил, что в крупных городах объем трафика вырос на 30%, и напомнил об опыте крупных стриминговых платформ, которые принудительно снизили максимальное качество видеоконтента для снижения нагрузки. Абонентам МТС, по словам топ-менеджера, не обязательно отказываться от просмотра фильмов или участия в видеоконференциях при удаленной работе, однако стоит воздержаться от совсем уж необязательных действий вроде отправки смешных видео большого объема нескольким контактам в мессенджерах.

Когда количество таких видео растет в прогрессии, это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!

Корня предупредил также, что у оператора увеличилось время обработки запросов в кол-центре. Это связано с переводом части сотрудников на удаленную работу в связи с карантином из-за COVID-19. В целом же сети оператора работают в штатном режиме благодаря обновлению сетевых роутеров в 2019 году.

Ruposters писал, что общее количество заболевших коронавирусом в России превысило тысячу человек и достигло 1 036.

Последние данные о ситуации с Covid-2019 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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