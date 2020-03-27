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Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской элитой

Принц, премьер, министр: коронавирус «сводит счёты» с британской элитой

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщает сегодня, 27 марта, агентство Reuters.

Ранее в пятницу глава британского Минздрава сам объявил, что его анализ на наличие инфекции дал положительный результат. Министр незамедлительно самоизолировался.

За несколько часов до этого стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра страны Бориса Джонсона. 55-летний глава кабмина самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит руководить правительством.

25 марта пришла новость об инфицировании коронавирусом наследника британского престола принца Чарльза.

Согласно последним данным международной группы волонтёров Worldometer, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло 14 579, умерли 759 человек. Полностью выздоровели 135 пациентов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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