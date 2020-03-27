Государственный "ПриватБанк" объявил "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба банка.Как отметили в пресс-службе, "кредитные каникулы" введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя."Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса для продукта "Кредитный лимит на счет". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.О порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения, в которых банком будет указана подробная информация о новых условиях погашения кредитов в указанный период, добавили в пресс-службе.