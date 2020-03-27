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Путин и Макрон не обсуждали помощь Франции в борьбе с COVID-19

Путин и Макрон не обсуждали помощь Франции в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о взаимодействии, а не об оказании помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, о взаимодействии речь шла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, шла ли речь во время переговоров Путина с Макроном об оказании Россией помощи Франции в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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