Путин и Макрон не обсуждали помощь Франции в борьбе с COVID-19

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о взаимодействии, а не об оказании помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, о взаимодействии речь шла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, шла ли речь во время переговоров Путина с Макроном об оказании Россией помощи Франции в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.