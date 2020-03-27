Путин назвал коронавирус проблемой серьезнее кризиса 2008 года

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Президент России Владимир Путин заявил, что последствия пандемии коронавируса окажутся разрушительнее финансового кризиса 2008–2009 годов. Об этом глава государства заявил на саммите G20, выступление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию. Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый за себя"», — предупредил он.

26 марта Путин назвал срок победы над коронавирусом. На встрече с представителями предпринимательского сообщества он допустил возможность того, что в стране пандемия коронавируса может закончиться раньше, чем через три месяца. «Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет долгой», — сказал он.

Ранее в марте аналитики Bloomberg пришли к выводу, что еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. В частности, по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы.

Международная организация труда ранее тоже предсказала миру кризис и массовую безработицу из-за пандемии коронавируса. Как считают специалисты, рабочих мест лишатся 25 миллионов человек, если государства не предпримут срочные меры для защиты работников от последствий кризиса