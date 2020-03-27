Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай

Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай

Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай

Владимир Путин одобрил планы «Газпрома» начать технико-экономические и проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири-2». В случае осуществления проект станет вторым газопроводом по поставкам российского газа в Китай. Его особенность — голубое топливо будет поступать с месторождений, которые сейчас разрабатывают для европейских потребителей.

«Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно, — заявил на встрече с президентом России глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает ТАСС. — Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

«Хорошо, конечно», — ответил Владимир Путин.

Алексей Миллер отметил, что поставки газа будут ориентированы на рынок западного Китая и компания планирует объединить газотранспортные мощности Восточной Сибири с газопроводами европейской части России. «Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов», — сказал Алексей Миллер, уточнив, что «Газпром» оценивает возможные поставки газа по «Силе Сибири — 2» в Китай через Монголию в 50 млрд кубометров.

Маршрут «Силы Сибири-2» (синим цветом) изменился. Он пойдет через Монголию, планируют в «Газпроме». Иллюстрация: gazprom.ru.

Как сообщало ИА Newstes со ссылкой на экспертов, сегодня европейский рынок находится под избыточным давлением со стороны поставщиков СПГ, однако для того, чтобы «Газпро» мог глобально управлять, куда подавать газ, в Азию или Европу, необходима «Сила Сибири-2». Этот проект предполагает строительство газопровода с месторождений в Западной Сибири, откуда газ подается в Европу. «С точки зрения эффективности проект газопровода „Алтай“ (теперь его называют „Сила Сибири-2“), возможно, более удачный, чем „Сила Сибири-1“. Он бы заполнялся газом с действующих месторождений Западной Сибири, и кроме того, позволял бы перебрасывать газ с европейского на восточное направление. У „Силы Сибири“ нет такой возможности», — говорил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. Он уточнял, что до последнего времени китайская сторона не проявляла интереса к «Силе Сибири-2»: «Лишь в 2018 году на Восточном экономическом форуме ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда президент РФ и Председатель КНР поручили согласовать все необходимое для строительства газопровода по западному маршруту».

Первоначальный проектный маршрут «Силы Сибири-2» заходил в Китай на западе страны, в то время как основное потребление находится на восточном побережье. «Для страны это означает огромные расходы на строительство новой инфраструктуры и, соответственно, рост затрат на российский газ. Поэтому Китай и не выражал особой заинтересованности в проекте», — рассказывал ИА Newstes Игорь Юшков. Последний вариант предполагает компромисс — маршрут через Монголию срезает путь на восток Китая. При этом вопроса, поставлять газ в Азию или Европу из Западной Сибири, не будет в принципе, pfvtxfk ведущий аналитик ФНЭБ: «Центр российской газодобычи постепенно смещается на север, однако и на юге Западной Сибири есть регион, который обеспечит дополнительную добычу до 150 млрд кубометров в год, которые можно поставлять в Китай. В отличие от нефти, у наших компаний вообще нет проблем с добычей газа, есть проблемы со сбытом».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменится
Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Maruv затравили за поездку в Россию
Maruv затравили за поездку в Россию
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса
Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса
Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай
Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай
Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов
Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов
Россияне устроили ажиотаж на продукты
Россияне устроили ажиотаж на продукты
Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн
Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн
Тест: как хорошо вы знаете Квентина Тарантино и его фильмы?
Тест: как хорошо вы знаете Квентина Тарантино и его фильмы?

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко

Еще по теме

Глава «Газпрома» рассказал Путину о продвижении в строительстве газопровода «Сила Сибири»
В «Газпроме» рассказали о ходе строительства газопровода «Сила Сибири»
Миллер рассказал о планах "Газпрома" по "Нафтогазу"
"Газпром" планирует подписание ряда контрактов на саммите G20 в Китае