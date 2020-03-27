Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай

Алексей Вольцев

Владимир Путин одобрил планы «Газпрома» начать технико-экономические и проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири-2». В случае осуществления проект станет вторым газопроводом по поставкам российского газа в Китай. Его особенность — голубое топливо будет поступать с месторождений, которые сейчас разрабатывают для европейских потребителей.

«Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно, — заявил на встрече с президентом России глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает ТАСС. — Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».

«Хорошо, конечно», — ответил Владимир Путин.

Алексей Миллер отметил, что поставки газа будут ориентированы на рынок западного Китая и компания планирует объединить газотранспортные мощности Восточной Сибири с газопроводами европейской части России. «Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов», — сказал Алексей Миллер, уточнив, что «Газпром» оценивает возможные поставки газа по «Силе Сибири — 2» в Китай через Монголию в 50 млрд кубометров.

Маршрут «Силы Сибири-2» (синим цветом) изменился. Он пойдет через Монголию, планируют в «Газпроме». Иллюстрация: gazprom.ru.

Как сообщало ИА Newstes со ссылкой на экспертов, сегодня европейский рынок находится под избыточным давлением со стороны поставщиков СПГ, однако для того, чтобы «Газпро» мог глобально управлять, куда подавать газ, в Азию или Европу, необходима «Сила Сибири-2». Этот проект предполагает строительство газопровода с месторождений в Западной Сибири, откуда газ подается в Европу. «С точки зрения эффективности проект газопровода „Алтай“ (теперь его называют „Сила Сибири-2“), возможно, более удачный, чем „Сила Сибири-1“. Он бы заполнялся газом с действующих месторождений Западной Сибири, и кроме того, позволял бы перебрасывать газ с европейского на восточное направление. У „Силы Сибири“ нет такой возможности», — говорил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. Он уточнял, что до последнего времени китайская сторона не проявляла интереса к «Силе Сибири-2»: «Лишь в 2018 году на Восточном экономическом форуме ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда президент РФ и Председатель КНР поручили согласовать все необходимое для строительства газопровода по западному маршруту».

Первоначальный проектный маршрут «Силы Сибири-2» заходил в Китай на западе страны, в то время как основное потребление находится на восточном побережье. «Для страны это означает огромные расходы на строительство новой инфраструктуры и, соответственно, рост затрат на российский газ. Поэтому Китай и не выражал особой заинтересованности в проекте», — рассказывал ИА Newstes Игорь Юшков. Последний вариант предполагает компромисс — маршрут через Монголию срезает путь на восток Китая. При этом вопроса, поставлять газ в Азию или Европу из Западной Сибири, не будет в принципе, pfvtxfk ведущий аналитик ФНЭБ: «Центр российской газодобычи постепенно смещается на север, однако и на юге Западной Сибири есть регион, который обеспечит дополнительную добычу до 150 млрд кубометров в год, которые можно поставлять в Китай. В отличие от нефти, у наших компаний вообще нет проблем с добычей газа, есть проблемы со сбытом».