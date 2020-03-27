Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай
Владимир Путин одобрил планы «Газпрома» начать технико-экономические и проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири-2». В случае осуществления проект станет вторым газопроводом по поставкам российского газа в Китай. Его особенность — голубое топливо будет поступать с месторождений, которые сейчас разрабатывают для европейских потребителей.
«Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно, — заявил на встрече с президентом России глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает ТАСС. — Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири — 2».
«Хорошо, конечно», — ответил Владимир Путин.
Алексей Миллер отметил, что поставки газа будут ориентированы на рынок западного Китая и компания планирует объединить газотранспортные мощности Восточной Сибири с газопроводами европейской части России. «Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов», — сказал Алексей Миллер, уточнив, что «Газпром» оценивает возможные поставки газа по «Силе Сибири — 2» в Китай через Монголию в 50 млрд кубометров.
Как сообщало ИА Newstes со ссылкой на экспертов, сегодня европейский рынок находится под избыточным давлением со стороны поставщиков СПГ, однако для того, чтобы «Газпро» мог глобально управлять, куда подавать газ, в Азию или Европу, необходима «Сила Сибири-2». Этот проект предполагает строительство газопровода с месторождений в Западной Сибири, откуда газ подается в Европу. «С точки зрения эффективности проект газопровода „Алтай“ (теперь его называют „Сила Сибири-2“), возможно, более удачный, чем „Сила Сибири-1“. Он бы заполнялся газом с действующих месторождений Западной Сибири, и кроме того, позволял бы перебрасывать газ с европейского на восточное направление. У „Силы Сибири“ нет такой возможности», — говорил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. Он уточнял, что до последнего времени китайская сторона не проявляла интереса к «Силе Сибири-2»: «Лишь в 2018 году на Восточном экономическом форуме ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда президент РФ и Председатель КНР поручили согласовать все необходимое для строительства газопровода по западному маршруту».
Первоначальный проектный маршрут «Силы Сибири-2» заходил в Китай на западе страны, в то время как основное потребление находится на восточном побережье. «Для страны это означает огромные расходы на строительство новой инфраструктуры и, соответственно, рост затрат на российский газ. Поэтому Китай и не выражал особой заинтересованности в проекте», — рассказывал ИА Newstes Игорь Юшков. Последний вариант предполагает компромисс — маршрут через Монголию срезает путь на восток Китая. При этом вопроса, поставлять газ в Азию или Европу из Западной Сибири, не будет в принципе, pfvtxfk ведущий аналитик ФНЭБ: «Центр российской газодобычи постепенно смещается на север, однако и на юге Западной Сибири есть регион, который обеспечит дополнительную добычу до 150 млрд кубометров в год, которые можно поставлять в Китай. В отличие от нефти, у наших компаний вообще нет проблем с добычей газа, есть проблемы со сбытом».