Путин: властям важно слышать предпринимателей напрямую

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Правительство России находится в постоянном контакте с бизнесом из-за текущей ситуации в экономике, но властям важно слышать предпринимателей напрямую. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

"Правительство в постоянном контакте находится с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Мы понимаем, что происходит. Но цель сегодняшней встречи - послушать вас напрямую, послушать ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит. Мы стараемся соответствующим образом отреагировать. Все, что вы скажете, будет услышано", - сказал глава государства.

Как отметил президент, сейчас "фактически обрушился рынок нефти, а за ним - и других энергоресурсов, и вот еще этот вирус прилетел". Путин отметил, что в самом сложном положении находится малый и средний бизнес, для помощи которым нужно работать сразу по нескольким направлениям.

В качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса в период распространения коронавируса Covid-19 Путин предложил снизить размер страховых взносов с 30% до 15%.

"Хочу вас заверить в том, что мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы прислушаться к вашим рекомендациям, к вашим советам, и как можно быстрее их реализовать. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что сейчас скорость важна, качество принятия решений и скорость их реализации. Будем вместе с вами дальше это делать", - пообещал Путин по итогам встречи.

При этом важнейшей задачей глава государства назвал "сохранение жизни и здоровья граждан".

Как сообщал Ruposters, в России за прошедшие сутки выявлены 182 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – в Москве (136 новых случаев). На втором месте Свердловская область, замыкает тройку Санкт-Петербург. Общее число достигло 840.

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