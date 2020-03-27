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Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменится

Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменитсяФото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»

Общественный транспорт в Подмосковье в предстоящую нерабочую неделю, которую объявил президент, будет работать по расписанию воскресенья. Сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 27 марта.

Информация об изменении работы перевозчиков, а также в случае дальнейших корректировок будет вывешена на остановках, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона оставаться дома, и воздержаться от походов в гости на шашлыки в период длинных выходных. Он напомнил, что данная мера призвана снизить распространение коронавируса путем снижения количества социальных контактов между людьми.

Он подчеркнул, что власти делают все необходимое для борьбы с распространением нового вируса. В регионе с 28 марта временно будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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