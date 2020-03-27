Разумков отказался назвать дату внеочередного заседания парламента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался назвать дату внеочередного заседания.По его словам, депутаты соберутся, как только будут подготовлены к рассмотрению необходимые законопроекты."Сейчас сказать конкретную дату или время будет неправильно. Потому что может чуть раньше, может чуть позже", - сказал он после совещания с участием представителей фракций и Кабмина.Он добавил, что депутатов могут обеспечить средствами индивидуальной защиты для внеочередного заседания."У нас есть несколько вариантов, мы проговаривали с главами депутатских фракций и групп. Это может быть и зал Верховной Рады, но мы обеспечиваем депутатов средствами индивидуальной защиты, может происходить в других условиях. Мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, но думаю, это не помешает проведению внеочередного заседания", - сказал Разумков.