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РФПИ изучает применение камер для измерения температур

РФПИ изучает применение камер для измерения температур
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с правительством Москвы обсуждает применение камер, которые распознают лица и дистанционно измеряют температуру человека, а также анализирует инвестиции в системы искусственного интеллекта по распознаванию обычной пневмонии от пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал в интервью РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Во многом мы очень сильно развернули деятельность РФПИ именно на борьбу с коронавирусом. Как вы видите, мы инвестировали в тестовую систему, в производство препарата, вместе с правительством Москвы обсуждаем применение камер, которые распознают лица и дистанционно измеряют температуру человека, анализируем инвестиции в системы искусственного интеллекта по распознаванию обычной пневмонии от пневмонии, вызванной коронавирусом", - заявил Дмитриев.

"Мы чувствуем большую социальную ответственность, многие наши компании предпринимают какие-то действия, которые помогают в борьбе с коронавирусом – здесь фокус не на финансовую отдачу, а на социальную ответственность. Например, клиника "Мать и дитя" объявила о том, что она будет принимать пациентов с коронавирусом", - отметил он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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