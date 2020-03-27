Рэпер ST впервые о дочери: «Эстель родилась уже какой-то взрослой»

Неделю назад Александр Степанов, более известный под псевдонимом ST, впервые стал отцом — на свет появилась его дочь Эстель. Артист рассказал, на кого похожа малышка, а также поделился первыми ощущениями от долгожданного отцовства.

Рэпер ST, как и все другие звезды, тоже стали заложниками пандемии коронавируса. Но музыкант теперь еще больше рад спешить домой — ведь там его ждет любимая жена Ассоль и новорожденная Эстель. «Я не поддаюсь панике и пытаюсь максимально использовать с пользой это время, — признается Александр Степанов. — С удовольствием провожу его с семьей — и первые движения, шаги и улыбка дочери — это фантастика!» На днях артист принял участие в онлайн-марафоне «Музыка на дом. Концерты с доставкой», который «Новое Радио» и ВКонтакте организовали для всех, кто вынужден сидеть дома на карантине. А после ответил на несколько вопросов о своем новом статусе молодого отца.

«Губки и носик у дочки точно Ассоль, — поделился ST со «СтарХитом». — И волос у нее с рождения было чуть больше, чем у меня. Жена все делает сама, без няни. Сестра ее живет неподалеку, моя мама тоже. У Эстель сейчас пока три состояния: спит, ест, гуляет. Но она вообще родилась уже какой-то взрослой — иногда просто лежит, смотрит на нас с Ассоль и о чем-то думает. И явно уже все понимает и готова рассказать и объяснить, но не знает как»

Также музыкант признался, что очень переживал перед тем, как впервые взять дочь на руки. Но, когда приехал в роддом, все произошло само собой и оказалось, что он вполне справляется с новой ролью. Возможно, в будущем Александр посвятит малышке песню, а пока — пробует ставить ей собственные треки. «Делал это с опаской, но было интересно посмотреть на реакцию Эстель, — улыбается Степанов. — Дочка вдумчиво их слушала».

Музыкант признался, что многое переосмыслил с появлением ребенка. В его жизни был непростой период — когда родители развелись, отношения с отцом надолго испортились. Артист готов работать над собой. «Появилось понимание что, как ни крути, чтобы твои дети относились к тебе хорошо, тебе самому нужно хорошо относиться к своим родителям, — продолжает ST. — Ты своим примером должен показывать им, как правильно. Поэтому хочешь — не хочешь, нужно налаживать контакт со своими старшими».

Недавно у ST вышел альбом «Поэт. Дуэт» состоящих из фитов с коллегами. Но еще остались артисты, с которыми Александр не прочь спеть. «Крид молодец. Он всегда чувствует правильную движуху, — считает Степанов. — Мне наш диджей Захар говорит — учись у Егора. А еще я большой фанат группы «Сплин». У меня даже есть песня «На концерте» на мотив «Мое сердце». Я всегда хотел поколаборировать, и в один момент у нас родилась эта композиция, мы связались с Александром Васильевым и я показали ему трек. Он сказал — молодцы, одобряю. И вот мы сейчас ждем ее часа, чтобы выпустить».

Фото: Instagram.com