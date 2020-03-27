Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей

Лидия Мартынова

79-летняя актриса возмущена некрасивыми поступками своих ближайших родственников. Дело в том, что невестка Светланы Афанасьевны и внучка Мария Ивашова взяли у нее 500 тысяч рублей. Но возвращать эту сумму, похоже, не торопятся.

Супруг Марии захотел открыть ресторан в районе Чистых прудов. Именно на новый бизнес и нужны были деньги родным актрисы. Они планировали отдать долг через несколько месяцев, но прошло уже два года.

«Я сказала Маше, что так нельзя себя вести. Она мне говорит: «Бабушка, мы обязательно все отдадим». Я сейчас пью лекарства, потому что сердце из груди выскакивает. Они ведут себя ужасно. Я внучке сказала: «Если меня пригласят на телевидение, то обязательно пойду и расскажу. Я эти деньги честно заработала: путешествую с творческими концертами по России-матушке», — делится Светличная.





Актриса обращалась даже к сыну Алексею, чтобы он как-то повлиял на супругу и дочь. Но мужчина не захотел вмешиваться в их денежные дрязги. «Просила, чтобы Леша подействовал на своих девиц, выяснил, где мои деньги. Он сказал, что не будет лезть в эти дела. Не надо быть такой доверчивой, как я. Вот мой всем совет», — добавила Светлана Афанасьевна.

Ранее актриса обвиняла внучку в желании забрать у нее квартиру. «Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и заметили ртуть, я бы умерла. Маша Ивашова и моя невестка — страшные люди», — жаловалась Светличная.

Одной квартиры актриса уже лишилась. Она сдавала жилье покойного сына Олега, который умер в 2006 году, за 15 тысяч рублей студентке, но родственники оформили потом эту площадь на себя. Так звезда кино лишилась и квартирантки и прибавки к пенсии. К слову, Светличная не страдает от недостатка денег, ежемесячно она получает пенсию в 50 тысяч рублей, что достаточно много по сравнению с тем, сколько имеют ее звездные ровесники.

Фото: Legion-Media, личный архив

