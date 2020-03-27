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Росавиация будет самостоятельно принимать решения о вывозе иностранных граждан

Росавиация будет самостоятельно принимать решения о вывозе иностранных граждан

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росавиации самостоятельно принимать решения по вывозу иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Установить, что решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории Российской Федерации принимает Росавиация», — говорится в поручении.

Однако отмечается, что выдавать разрешения на полёты других категорий рейсов будут только по отдельным решениям правительства.

Ранее сообщалось, что Россия с 27 марта прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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