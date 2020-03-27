Роскомнадзор потребовал удалить фейки о комендантском часе в Москве

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Роскомнадзор обязал администрацию Twitter удалить ложную информацию о том, что в Москве планируется вводить комендантский час. Об этом сообщает ТАСС.

Требование об удалении фейков из соцсети поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры. Уточняется, что в постах с недостоверной информацией говорилось, что министр обороны Российской федерации якобы подписал приказ «О введении в городе Москве комендантского часа».

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России может быть введена уголовная ответственность для распространителей фейков о коронавирусе.

В настоящее время российское законодательство предусматривает блокировку фейковых новостей по требованию Генеральной прокуратуры и административные штрафы до 1,5 миллиона рублей.