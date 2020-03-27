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Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
РИА Новости. Москва предложила Генассамблее ООН принять декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте российского торгпредства при организации.

В документе перечислены следующие меры:

—признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией;—договориться о сотрудничестве государств для выработки стратегии по лечению COVID-19;—оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам;—отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН;—бороться с финансовыми спекуляциями с товарами первой необходимости;—признать необходимость распространения достоверной и научно обоснованной информации о пандемии.

Российская делегация приступила к сбору комментариев по этой инициативе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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