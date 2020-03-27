Россия прекратила пассажирские авиаперевозки за рубеж

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Соответствующее решение ранее принял кабмин.

Исключение составляют полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД РФ), иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ.