Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов

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Президент МТС Алексей Корня попросил россиян воздержаться от пересылки мемов и больших по объему видео в интернете. Обращение опубликовано на сайте компании.

Как пояснил Корня, сети передачи данных это стратегически важная инфраструктура, а пропускная способность сетей ограничена. Поэтому для того, чтобы снизить нагрузки на них, многие мировые платформы уже понизили качество видео.

В связи с этим Корня призвал к осознанному обращению с контентом в сети. В частности, он посоветовал воздержаться от пересылки больших по объему видео десяткам контактов. Рост их числа в прогрессии создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов, объяснил президент компании.

«Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!» — заключил Корня.

Ранее видеосервис YouTube принял решение ухудшить качество роликов, публикуемых на сайте, чтобы уменьшить нагрузку на интернет в странах Европейского союза.