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Россияне устроили ажиотаж на продукты

Россияне устроили ажиотаж на продуктыФото: Globallookpress.com

Россияне в отдельных регионах устроили ажиотаж в продуктовых магазинах, начав массово скупать еду. В этих субъектах рост спроса на продукты достигал 70 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

По его словам, на фоне ажиотажного спроса правительство приняло меры по увеличению скорости поставок товаров в магазины. В результате она возросла в семь раз. Он пояснил, что если раньше фуры с товарами ездили только по ночам, то теперь они могут доставлять товары круглые сутки. Артемьев добавил, что власти сняли заградительные барьеры, что позволило пополнять склады более оперативно.

Он заверил, что в России не будет дефицита продовольственных товаров. По его словам, несмотря на ограничения по импорту, запасов еды и товаров на складах достаточно, чтобы выдержать повышенный спрос.

Ранее сообщалось, что на фоне эпидемии коронавируса и ажиотажного спроса со стороны покупателей в России ввели временный запрет на экспорт круп. Запрет будет действовать с 20 по 30 марта до особого указания рабочей группы по противодействию распространению коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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