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Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии

Российские военные начали борьбу с коронавирусом в ИталииФото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российские военные начали работу в итальянском городе Бергамо, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Russia Today в своем Telegram-канале.

Россияне будут работать в пансионатах, где находятся зараженные. Глава одного из учреждений отметил, что там не хватает медперсонала и средств индивидуальной защиты для борьбы с инфекцией. Он поблагодарил российских специалистов за помощь.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным, в Италии более 80,5 тысячи зараженных коронавирусом. 8,2 тысячи человек умерли, а 10,3 тысячи — вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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